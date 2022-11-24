الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت وإيطاليا تبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك

الكويت وإيطاليا
الكويت وإيطاليا
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيطالية الأدميرال جوسيبي كافو دراغوني، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية.


وذكرت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية وأهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.


وأشاد الفريق خالد الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

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