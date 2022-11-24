تونس تعلن تعديل أسعار بعض المحروقات اعتبارًا من اليوم الخميس

أعلنت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات بتونس، تعديل أسعار بعض المحروقات بداية من صباح اليوم الخميس.

وذكرت الوزارتان، في بيان مشترك، أن قرار تعديل الأسعار يأتي في ضوء ما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع تكلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية العام، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت، والذي من المنتظر أن يبلغ مستوى 100.5 دولار للبرميل في شهر ديسمبر المقبل، وحتى يمكن تغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة، وتفادي أي اضطرابات في التزود بها.

وأضاف البيان أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم على النحو التالي:

■ البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليما للتر.

■الغاز بدون كبريت: 2205 مليما للتر.

■الغاز العادي : 1985 مليما للتر.

■البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز": 2855 مليما للتر الواحد.

■الغاز بدون كبريت " الممتاز": 2550 مليما للتر الواحد.



وأشار البيان إلى أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير، رغم أن كل زيادة بقيمة دولار واحد في البرميل يترتب عليها تمويلات إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.