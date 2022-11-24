إصابة شخصين إثر انهيار أجزاء من عقار بشرق الإسكندرية

أصيب شخصين إثر سقوط سقف حجرة بعقار في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.



وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة بشأن سقوط سقف حجره على 2 عمال وبنطاق سيدي جابر نطاق حي شرق.

ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية مسؤل الإغاثة بالمديرية، حيث توجهت رئيس وحده سيدي جابر إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، وتبين لنا أن الواقعة بالعنوان رقم 11 شارع السيدة آمنة ناصية شارع اللواء هانى على كامل والعقار عبارة عن دور أرضى وثلاثة أدوار علوية وجزء بالرابع علوى.

كما تبين العقار صادر له قرار ترميم رقم112لسنة 1993وذلك بناء على إفادة حى شرق.

وتبين من المعاينة سقوط جزء من سقف غرفة مما أدى إلى سقوط أجزاء من هذا السقف على سيارة وتحطم زجاجها وإصابة 2 عمال كانوا يقوموا بأعمال ترميمات بالشقة وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتم أخذ بيانات المصابين لصرف مساعدة الاصابة وفقا للوائح والقوانين.

وكان قد لقي مسن مصرعه إثر إنهيار سقف حجرته الذي كان يعيش فيها بمفرده، دون اسرة أو عائل له، بعقار خالي من السكان بمنطقة مينا البصل غربي الإسكندرية.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بلاغًا من غرفه عمليات المحافظة، بسقوط سقف حجرة وشخص محتجز بـ18 شارع الفاضل من شارع النظام مينا البصل حي غرب الإسكندرية.



وبناءً على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية تم توجيه مريم رفعت مسؤل الإغاثة بالمديرية إلى أمل مدير إدارة غرب الإجتماعية، وتم توجهه فريق الإغاثة للحصر والمعاينة.

وتبين من المعاينة أن العقار خالي من السكان ماعدا شخص مسن توفى إثر إنهيار الاسقف وليس لديه أسرة.