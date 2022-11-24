أستاذ علم انتشار أوبئة يحدد نسبة دخول المستشفى ممن يصابون بالفيروس المخلوى

أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ إقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، سبل الوقاية وزيادة المناعة من الفيروس المخلوي التنفسي، قائلاً:"إنه لا داعي للقلق والخوف من الفيروس المخلوي التنفسي".

وأضاف إسلام عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أن الفيروس المخلوي التنفسي متواجد كل عام، حيث أن كل عام يوجد نسب من الفيروس التنفسي المخلوي، حيث أثبتت الدراسات أن 97% من الأطفال حتى عمر السنتين، سيأتيه الفيروس المخلوي، حيث أنه فيروس عادي يأتي لكل الأطفال تحت عمر السنتين تقريباً.

وأوضح أنه في بعض الأحيان قد تتفاقم آثار الجهاز التنفسي العلوي الذي يصيبه الفيروس المخلوي، فتنزل إلى الجهاز التنفسي السفلي، فيتسبب بضيق في التنفس وزرقان في الجلد، خاصة في الشفتين أو في أطراف الأصابع خصوصًا بالنسبة لحديثي الولادة، وهو ما يدفع بضرورة توجه الأهل إلى المستشفى فورًا.

وأشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي قد يصيب بنسبة عالية أيضأ كبار السن، لافتاً إلى أن نسبة دخول المستشفى ممن يصابون بالفيروس المخلوي ما بين 5.% إلى 2% ، حيث تكون النسبة الأقل منها في الأطفال الأقل من سنتين، والنسبة الأعلى منها في كبار السن الأعلى من 65 سنة.