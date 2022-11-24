الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: مقتل 110 جنود أوكرانيين خلال العمليات بدونيتسك وزابوروجيه

الجيش الروسى
الجيش الروسى
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات العسكرية في محور دونيتسك؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا فيما لا تزال القوات الروسية تواصل هجومها في هذا المحور.

 

وأشارت الوزارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه، كما أحبطت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك وقضت على نحو 20 جنديا.

 

وفي اتجاه كوبيانسك، أفادت الوزارة بأن القوات الروسية أحبطت هجوما لمشاة البحرية الأوكرانية، بنيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب، حيث قتل خلال العملية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات بدون طيار في منطقة حقول نفطية بالبحر الأسود وفي منطقة سيفاستوبول خلال اليوم الماضي، فضلا عن تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات.

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