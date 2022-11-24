الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: انخفاض إنتاج الغاز فى الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 13٪

الغاز الروسي
الغاز الروسي
ads

قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 13٪ على أساس سنوي إلى 474 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022.


وأضافت أنه في أكتوبر الماضي بلغ إنتاج الغاز 45.7 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.3 ٪ على أساس سنوي، و17٪ على أساس شهري، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.


وأوضحت أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 26.9 مليون طن، بزيادة قدرها 10.6٪ على أساس سنوي، بينكا شهد شهر أكتوبر الماضي إنتاج 2.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بزيادة 1.2٪ على أساس سنوي و10.4٪ على أساس شهري.


وفي وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، انخفض إنتاج الغاز بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي إلى 344 مليار متر مكعب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أستاذ علم انتشار أوبئة يحدد نسبة دخول المستشفى ممن يصابون بالفيروس المخلوى

يونيسف: 40 بالمئة من مرضى الكوليرا فى هايتى أطفال

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 24 نوفمبر 2022

واشنطن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟