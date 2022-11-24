الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصرى فى ربع نهائى كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك والمصرى
الزمالك والمصرى
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موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، هو ما يشغل جماهير الزمالك فى ظل الغيابات العديدة التى تضرب الفريق فى الأونة الأخيرة، والتى يأتى على رأسها محمود حمدى الونش والذى خضع لعملية جراحية فى اوتار العضلة الخلفية فى انجلترا، بالإضافة إلى غموض موقف أحمد أبوالفتوح ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وابراهيما نداى من اللحاق بمباراة المصرى، فضلا عن غياب سيف الدين الجزيرة لمشاركته مع منتخب بلاده فى مونديال قطر.

 

وأعلن الزمالك مؤخرا غياب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك عن مباراة المصرى لسفرة للتواجد إلى جوار زوجته والتى فقدت ابنها.


موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر

يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر فى تمام الخامسة من مساء السبت القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وصعد الزمالك لدور الثمانية ببطولة الكأس بعدما حقق الفوز على الاسماعيلى بهدف دون مقابل، فيما تأهل الفريق البورسعيدى لمواجهة الزمالك بعدما فاز على ايسترن كومبانى بهدف نظيف.

 

ويصعد الفائز من مباراة الزمالك والمصرى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي. والمقرر لها يوم الأحد القادم، وذلك يوم 16 يناير المقبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمصرى فى ربع نهائى بطولة كأس مصر على قناة أون تايم سبورتس اتش 1 ويسبق المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل فى مصر.

 

المثير أن الزمالك والمصرى بعد انتهاء مباراتهما فى بطولة كأس مصر، يعودان للعب معا فى الأول من ديسمبر القادم وذلك فى الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المصرى.

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