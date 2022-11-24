الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع.. دعاء الفجر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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مع أذان صلاة الفجر، يكثر البحث عن أكثر الأدعية المستحبة والمستجابة في هذا الوقت، التي وردت عن الرسول، صل الله عليه وسلّم، حيث كان يقولها بعد صلاة الفجر، وتعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم.

 

دعاء الفجر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

ـ «في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجًا، وأن تجعل لنا من كل هم مخرجًا».

ـ «اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع».

ـ «اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا».

ـ «يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا».

ـ «يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزقًا واسعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها». 

ـ «يا رب في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط».

ـ «يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه».

ـ «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل».

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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