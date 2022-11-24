الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ تخطيط عمرانى يكشف أسباب توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة

أحد المدن الجديدة
أحد المدن الجديدة
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كشف الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، عن أسباب توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة، قائلًا:"إن 98% من السكان في مصر يعيشون على 3% من الأرض". 

 

وأضاف الدكتور إسلام رأفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية “extra news”، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أن المرافق لم تكن تشمل المرافق الغير مأهولة، حيث يوجد مسطح كبير جدًا من الأرض المصرية في الصحراء الغربية ومسطح أفل منه قليلًا في الصحراء الشرقية، ومسطح لا يقل عنهم في شبه جزيرة سيناء، لافتاً إلى أن هذه الناطق كانت تعاني لغترات طويلة من الإهمال وعدم توصيل المرافق بشكل منظم. 

 

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن هذه العوامل أدت إلى خلق بؤر عشوائية في هذه المناطق الصحراوية، وكان يجعل الناس لا تنتفل إلى المناطق الأكثر بعدًا عن الشريط الخاص بنهر النيل، ومناطق الدلتا، وبالتالي كان لابد من التوسع في انشاء المدن الجديدة لمجابهة الزيادة السكانية. 

 

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطور غير مسبوق في أننا ننتقل إلى المناطق في الصحراء الغربية، حيث أنشأت مصر شبكة طرق كبيرة جدًا واستغلت وجود بؤر عمرانية قائمة بالفعل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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