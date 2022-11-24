الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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متحدث الصحة: من المهم نشر فوائد التبرع بالأعضاء وأهميته

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تفاصيل ملف التبرع بالأعضاء.


وقال حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية"CBC"، مساء الأربعاء: "تأخرنا كثيراً في ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لأننا سمعنا عن مناشدات كثيرة للتبرع وخاصة بالرئة وبالتالي تسافر الحالات للخارج لإجراء العملية".


وأوضح أن المجتمع لم يكن لديه خضاضه من سفر المريض للحصول على تبرع بالرئة، مؤكداً على أهمية نشر فوائد التبرع بالأعضاء وأهميته.


وعن تجربة فتح العيادات المسائية في محافظات الجمهورية المختلفة، أوضح أن النتائج الأولية مبشرة بعد توجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن العيادات المسائية أداة الصحة لتوفير خدمات بجودة فائقة للمواطن وتحسين أوضاع الفريق الطبي.
 

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