مجدى بدران: الفيروس المخلوى التنفسى «شاطر» فى خداع الذاكرة المناعية

كشف الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، عن وسائل مقاومة نزلات البرد في الوقت الحالي خاصة مع موسم تغير الفصول.



وقال خلال لقائه ببرنامج "طبيب الحياة" على فضائية "النيل الثقافية" مساء اليوم الأربعاء، إن بعض نزلات البرد تكون بسبب التغير المفاجئ لدرجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه لا بد من تغير درجات الحرارة بالتدريج لكي يتأقلم جسم الإنسان.



وأكد على ضرورة التهوية الجيدة للمنزل، قائلًا: "انزلوا على السلم عوضًا عن المصعد، لأنه ينشط الدورة الدموية ويساعد على تغير درجات حرارة الجسم".



وأضاف: "الرأس والقدمان تفقد درجات الحرارة على نحو سريع ويعمل على انخفاض درجة حرارة الجسم على نحو سريع وخاصة الأنف".



تناول السبانخ والفاكهة يعزز المناعة

وأشار إلى أن انخفاض درجة الأنف عن 38 يجعل الفيروسات تدخل أكثر في الأنف ما يسبب الإصابة بمشكلات، موضحًا أنه لا بد من عدم الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، قائلًا: "هناك 8 مجموعات من الفيروسات التنفسية والتي تجعل 80% من الأطفال و60% من الكبار يدخلون المستشفى، فهذه الفيروسات ليست لها علاقة بالمضاد الحيوي لأنه يختص بعلاج البكتيريا فقط".



وأوضح أنه لا بد من الإكثار من شرب المياه والسوائل بشكل عام لأنها كبسولة من كبسولات الجهاز المناعي، وضرورة الإكثار من أكل السبانخ والكوسة والفاكهة والسلطة، فهي تعزز المناعة لدى الإنسان، موضحًا أن الفيروس المخلوي التنفسي شاطر جدًا في خداع الذاكرة المناعية.