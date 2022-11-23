الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناقد: الفيفا حريص على حظر شعارات المثلية الجنسية فى مونديال قطر 2022

جريدة الدستور
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علق الناقد الرياضي خالد علي، من الدوحة على حالة الجدل المنتشرة في كأس العالم قطر 2022 بشأن إشارة دعم المثلية الجنسية.


وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأربعاء، إن الفيفا حريص على حظر شعارات المثلية الجنسية في كأس العالم قطر 2022.


وأضاف أن فوز منتخب إسبانيا على كوستاريكا يعقد حسابات ألمانيا في كأس العالم، مؤكدًا أن كأس العالم 2022 تتوالى به المفاجآت في رابع أيام كأس العالم.


وأشار إلى أن فوز اليابان قلب الأمور، بعد تقدمه خلال الشوط الثاني، وجعل ألمانيا مرشحة للخروج من المجموعة، مشيرًا إلى أن موقف ألمانيا أصبح صعبًا بعد فوز إسبانيا على كوستاريكا.

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