محمود القط: إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية أحد أهداف التنمية المستدامة

قال محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وهو خطوة من الخطوات الاستراتيجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية في مصر، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بها.

مصر وقعت اتفاقية تاريخية مع سويسرا حول الملكية الفكرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن مصر وقعت اتفاقية تاريخية مع سويسرا وعددًا من الدول وذلك عام 1688، وهي أول اتفاقية للملكية الفكرية، والتي كانت تخص الأدب والفنون وتوالت التواريخ ومصر كانت توقع على كافة اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية.

وتابع، أن حقوق الملكية الفكرية أحد أهداف التنمية المستدامة 2030 ومصر من الدول الاوائل منذ إطلاق أهداف التنمية 2015 المهتمة بها وتحقق فيها نجاحًا كبيرًا.

وأشار إلى أن معنى حقوق الملكية الفكرية، أنها الحقوق الغير مادية والتي لا تقدر بثمن لأنها عبارة عن إبداعات واختراعات، والجهاز الذي أطلق اليوم هو المسئول عنها، مؤكدًا أن لها بعدًا اقتصاديًا لأن الجهاز يعتبر الغريب من نوعه في الشرق الأوسط لأن كل المبدعين في الدول العربية سيسجلوا فيه وبالتالي مصر أصبحت قبلة لتوثيق الأفكار والاختراعات.

وأكد أن الجهاز سيكون نقلة أخرى لمصر في المكانة العلمية والفكرية، ولكن اليوم الطلبة في الجامعات سيتم إعلامهم بمكان الاستراتيجية ليتم تسجيل أفكارهم وهو محوكم ومميكن حتى يكون ضد القرصنة والنسخ، مشيرًا إلى أن الرئيس عندما أطلق الاستراتيجية في سبتمر الماضي، والحكومة استطاعت أن تخرج قرارًا بالجهاز والمذكرة التنفيذية لن تكون صعبة وستصدر خلال فترات قصيرة جدًا.