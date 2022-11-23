أبو: اللحن «رسول».. وأستهدف التأثير فى حياة الجمهور

قال المطرب أبو، إن أغنية 3 دقات قام بكتابتها بالتعاون مع السيناريست تامر حبيب أثناء فعاليات حفلته بمدينة الجونة، وعقب الانتهاء من كتابتها عاد إلى القاهرة من أجل تسجيلها.

التأثير في حياة الجمهور

وأكد أبو، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يهدف من أغانيه وأعماله الفنية التأثير في حياه الجمهور بصورة كبيرة مثل تأثير غنوة 3 دقات ومسافر، حيث تلقى الكثير من الرسائل الإيجابية حول كيفية تغيير كلمات الأغاني في حياة الجمهور بشكل شخصي.

أهمية اللحن في الصناعة

وأردف: "اللحن هو الرسول والكلمات هي الرسالة، وبالتالي أحرص كل الحرص على أن يكون اللحن سهلًا سماعه".