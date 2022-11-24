الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقب يومين من الزلزال.. إندونيسيا تعلن انتشال طفل من تحت الأنقاض حيا

زلزال إندونيسيا
زلزال إندونيسيا
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أعلن سلطات الإنقاذ في إندونيسيا، الأربعاء، انتشال طفل يبلغ من العمر 6 أعوام من تحت الأنقاض عقب يومين من زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر بإقليم جاوة الغربي.

وصرح رجل إطفاء يدعى أمان ريانتو، شارك في عملية إنقاذ الطفل يدعى أزكا، أنه عثر عليه حيا صباح الأربعاء، تحت أنقاض منزل في قرية ناجريك بمنطقة سيانجور، بعد مرور نحو 40 ساعة من وقوع الزلزال.

وأضاف ريانتو أن الطفل لا يزال يتنفس، لافتا إلى أنه تلقى العلاج على الفور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ارتفاع ضحايا زلزال جاوا الإندونيسية إلى 268 قتيلًا

وارتفع عدد ضحايا زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية إلى 268 قتيلاً ومئات الجرحى وفق آخر حصيلة الثلاثاء، بينما ضاعف عناصر الإنقاذ جهودهم للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5,6 درجات وضرب الاثنين إقليم جاوا الغربي، الأكثر اكتظاظا بالسكان في هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا، بالقرب من منطقة سيانجور.

وأدى الزلزال إلى مصرع 268 شخصا، وفقا لأحدث حصيلة أعلنها، خلال مؤتمر صحافي، رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سوهاريانتو الذي يستخدم مثل الكثير من الإندونيسيين اسمًا واحدًا فقط.

وقال المسؤول إن "أولويتنا تكمن في البحث عن الضحايا وإجلائهم"، مشيراً إلى وجود 151 شخصاً في عداد المفقودين.

وهذه الحصيلة هي الأكبر لزلزال في إندونيسيا منذ عام 2018.

وقضى الضحايا في انهيار المباني وفي انزلاقات التربة التي سببتها الهزات الأرضية.

ووعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمنح تعويضات خلال زيارته للمكان، طالباً من فرق الإنقاذ "تعبئة عناصرها" للسماح باجلاء الضحايا في المقام الأول.
أظهرت صور التقطتها مسيرات مدى الضرر الناجم عن الزلزال، مع جرافات تحاول شق طريق بعد انهيار رقعة كاملة من تلة ترابية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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