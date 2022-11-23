الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة السيارات فى النزهة

ارشيفية
ارشيفية
ads

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزته طبنجة صوت ومتعلقات شخصية فى النزهة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطل؛ لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة.

وضبط حال استقلاله إحدى السيارات، بدون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته طبنجة صوت، 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة، متعلقات شخصية.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة، كما أضاف بارتكاب واقعة سرقة 2 دواسة، من داخل إحدى السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

واتخذت كل الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

جهات التحقيق المتهم سرقة السيارات أسلوب كسر الزجاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

«اتحاد الكرة أخد كام من مباراة مصر وبلجيكا؟».. الكومى يكشف مفاجأة

أهالى جزيرة الوراق يشيدون بـ«توجيهات الرئيس»: مشروع التطوير رحمنا من العشوائية والإهمال

استعجال التقرير الطبي حول وفاة عروسي عين شمس.. والتحقيقات: «اختناق بالغاز»

غرفة الاتصالات: السيسي فتح أسواق أفريقيا على مصراعيها أمام الشركات المصرية

نشاط مكثف للرياح.. «الأرصاد» تُعلن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟