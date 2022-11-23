حبس المتهم بسرقة السيارات فى النزهة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبحوزته طبنجة صوت ومتعلقات شخصية فى النزهة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطل؛ لاتهامه بسرقة السيارات في منطقة النزهة.

وضبط حال استقلاله إحدى السيارات، بدون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته طبنجة صوت، 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة، متعلقات شخصية.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة، كما أضاف بارتكاب واقعة سرقة 2 دواسة، من داخل إحدى السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

واتخذت كل الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.