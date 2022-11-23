الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«اتحاد الكرة أخد كام من مباراة مصر وبلجيكا؟».. الكومى يكشف مفاجأة

جريدة الدستور
ads

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اتحاد كرة القدم يرحب بأي جهة ترغب في التحقيق في أي نشاط داخل الاتحاد.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الشباب والرياضة، وفقًا للقانون من حقه الرقابة على ما يقوم به اتحاد كرة القدم. 

وأوضح أن مصر هزمت بلجيكا المصنف الثاني عالميًا في مباراة ودية، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن تقام مباراة بين مصر والأرجنتين، ولكن صعوبة المواعيد منعت ذلك، متابعًا: "وافقنا على عرض مباراة بلجيكا بعد فشل تنظيم المباراة مع الأرجنتين". 

وأشار إلى أن الشركة التي نظمت مباراة بلجيكا تحملت تكاليف الرحلة والإقامة ومبلغ مالي، مؤكدًا أن الشركة التي نظمت مباراة بلجيكا لم تشترط مشاركة النجم العالمي محمد صلاح. 

وبيّن: «مصر تلقت عرضًا من المنتخب الأردني لمباراة ودية، وكان الشرط الأساسي مشاركة محمد صلاح ولكننا رفضناه، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حصل على مبلغ مالي من الشركة المنظمة يقدر بـ250 ألف دولار من مباراة بلجيكا». 

وأوضح أن بلجيكا حصلت على مبلغ مالي من الشركة المنظمة يقدر بـ500 ألف دولار في مباراتها مع مصر. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

«اتحاد الكرة أخد كام من مباراة مصر وبلجيكا؟».. الكومى يكشف مفاجأة

أهالى جزيرة الوراق يشيدون بـ«توجيهات الرئيس»: مشروع التطوير رحمنا من العشوائية والإهمال

استعجال التقرير الطبي حول وفاة عروسي عين شمس.. والتحقيقات: «اختناق بالغاز»

غرفة الاتصالات: السيسي فتح أسواق أفريقيا على مصراعيها أمام الشركات المصرية

أمطار متقطعة على شوارع قرى ومدن دمياط.. وحملات لكسح المياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟