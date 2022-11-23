«اتحاد الكرة أخد كام من مباراة مصر وبلجيكا؟».. الكومى يكشف مفاجأة

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اتحاد كرة القدم يرحب بأي جهة ترغب في التحقيق في أي نشاط داخل الاتحاد.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الشباب والرياضة، وفقًا للقانون من حقه الرقابة على ما يقوم به اتحاد كرة القدم.

وأوضح أن مصر هزمت بلجيكا المصنف الثاني عالميًا في مباراة ودية، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن تقام مباراة بين مصر والأرجنتين، ولكن صعوبة المواعيد منعت ذلك، متابعًا: "وافقنا على عرض مباراة بلجيكا بعد فشل تنظيم المباراة مع الأرجنتين".

وأشار إلى أن الشركة التي نظمت مباراة بلجيكا تحملت تكاليف الرحلة والإقامة ومبلغ مالي، مؤكدًا أن الشركة التي نظمت مباراة بلجيكا لم تشترط مشاركة النجم العالمي محمد صلاح.

وبيّن: «مصر تلقت عرضًا من المنتخب الأردني لمباراة ودية، وكان الشرط الأساسي مشاركة محمد صلاح ولكننا رفضناه، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حصل على مبلغ مالي من الشركة المنظمة يقدر بـ250 ألف دولار من مباراة بلجيكا».

وأوضح أن بلجيكا حصلت على مبلغ مالي من الشركة المنظمة يقدر بـ500 ألف دولار في مباراتها مع مصر.