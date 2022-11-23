الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متقطعة على شوارع قرى ومدن دمياط.. وحملات لكسح المياه

امطار
امطار
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شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار متقطعة، على شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع بالمحافظة وتعطيل حركة السير نسبيًا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار.

وعقد العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتماعًا بلجنة إدارة الأزمات بالشركة بعضوية رؤساء القطاعات الفنية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة باستعدادات الشركة لمواجهة أى أزمات أو كوارث متوقعة،  ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المتوقعة مستقبلًا خلال موسم الشتاء والوقوف التام على مدى جاهزية المعدات والمركبات والاستعداد التام وكفاءة الإجراءات والخطط الموضوعة  لمجابهة أية أزمات طارئة ومناقشة خطط تمركز المعدات والمركبات فى المناطق الساخنة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار القادمة.

محافظ دمياط محافظة دمياط امطار أمطار بين خفيفة إلى متوسطة دمياط

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أمطار متقطعة على شوارع قرى ومدن دمياط.. وحملات لكسح المياه

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