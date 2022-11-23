الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

سقوط قتيل وإصابة 14 شخصًا فى انفجارين بمحطات حافلات بالقدس

حافلات بالقدس
حافلات بالقدس
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قتل شخص وأصيب 14 آخرين، اليوم الأربعاء، في انفجارين استهدفا محطتين للحافلات في القدس ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عنهما.

وقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل وإصابة 11 بجروح. وبعدها، وقع انفجار ثان في محطة أخرى قريبة تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا بحافلة، بحسب ما أعلن مستشفى محلي.

وأوضحت الشرطة أن الانفجارين وقعا بفارق نصف ساعة، وأشارت إلى أن خبراء الألغام في الموقع يقومون "بجمع الأدلة وتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم".

وقال مصور لفرانس برس في الموقع، إن الانفجار أحدث فجوة في سياج معدني خلف محطة الحافلات، كما أكد أن الانفجار الثاني حطم أحد جوانب الحافلة.

وأعلن مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وفاة فتى في الخامسة عشرة من عمره متأثرا بجروح أصيب بها في الانفجار الأول، بينما قدمت فرق الإسعاف العلاج لشخص آخر في حالة حرجة، بالإضافة إلى إصابتين خطيرتين وإصابتين طفيفتين.

من جهته أفاد مركز "هداسا" الطبي أنه يعالج ستة أشخاص من الانفجار نفسه، بينهم إصابة معتدلة وخمس طفيفة. ويعالج المستشفى أيضا ثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم الثاني.

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الفتى يدعى أرييه شوبك فيما أكدت السفيرة الكندية لدى إسرائيل ليزا ستادلبوير أنه يحمل الجنسية الكندية، بحسب فرانس برس.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "ببالغ الحزن علمت بوفاة شاب كندي بهجوم إرهابي في القدس، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه. كما أتعاطف مع الجرحى. كندا تدين هذا العنف بأشد العبارات".

وقال سائق الحافلة حيث وقع الانفجار الثاني "حدثت لنا معجزة".

وأضاف السائق موتي غاباي لإذاعة الجيش، "كنت في المسار الصباحي التقليدي للحافلة، وصلت محطة الحافلات عند تقاطع راموت وكانت مزدحمة".

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