مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الخميس 24-11-2022
يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة لأداء الفروض الخمس المطلوبة منهم يوميًا، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض المحافظات.
مواقيت الصلاة في القاهرة
- موعد أذان الفجر 4:56 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:36 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:56 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:17 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:40 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:59 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:21 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر 4:52 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:37 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:31 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:51 مساءً
- موعد أذن العشاء 6:12 مساءً
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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:29 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:28 مساءً
- موعد أذان المغرب 4:48 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:08 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- موعد أذان الفجر 4:55 صباحاً
- موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
- موعد أذان العصر 2:43 مساءً
- موعد أذان المغرب 5:03 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:22 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً
- موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً
- موعد أذان العصر 3:15 مساءً
- موعد أذان المغرب 5:36 مساءً
- موعد أذان العشاء 6:53 مساءً