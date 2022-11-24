الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الخميس  24-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة لأداء الفروض الخمس المطلوبة منهم يوميًا، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض المحافظات.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 4:56 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:36 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:56  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:17  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:40 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:59 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

الإفتاء: من السنة الدعاء على قبر الميت ولا بأس بتلقينه

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 4:52 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:37 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:31 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:51 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:12 مساءً
  •  

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر  4:41 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:29 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:28  مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:48 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:08 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 4:55 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:43 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:03 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:22 مساءً
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«الإفتاء»: الجمعة أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1444

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:19 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:15 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:36 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:53 مساءً
الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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