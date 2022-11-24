مواقيت الصلاة اليوم فى مصر اليوم الخميس  24-11-2022

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة لأداء الفروض الخمس المطلوبة منهم يوميًا، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في بعض المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:56 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً

موعد أذان العصر 2:36 مساءً

موعد أذان المغرب 4:56 مساءً

موعد أذان العشاء 6:17 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:02 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 4:52 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:37 صباحاً

موعد أذان العصر 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب 4:51 مساءً

موعد أذن العشاء 6:12 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:29 صباحاً

موعد أذان العصر 2:28 مساءً

موعد أذان المغرب 4:48 مساءً

موعد أذان العشاء 6:08 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 4:55 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 2:43 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان