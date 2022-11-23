الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا وإسبانيا تنتقدان الحد الأقصى لسعر الغاز الطبيعى فى الاتحاد الأوروبى

الغاز
الغاز
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انتقدت فرنسا وإسبانيا، اليوم الأربعاء، الحد الأقصى لسعر الغاز الطبيعي بالجملة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، والذي ارتفع إلى درجة أن النقاد تساءلوا عما إذا كان سيتم استخدامه على الإطلاق.

كشف المسئول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن "سقف أمان" للغاز يبلغ 275 يورو لكل ميجاواط/ ساعة في الوقت الذي يتصارع فيه الاتحاد مع ارتفاع أسعار الطاقة التي حفزتها حرب موسكو في أوكرانيا وخفض الإمدادات.

لكن الشروط تعني أن الحد الأقصى لن يبدأ إلا عندما تخترق أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا الحد لمدة أسبوعين متتاليين، محسوبة على عمليات الشراء المسبقة من خلال معيار سعر الغاز الرئيسي للكتلة TTF، بحسب فرانس برس.

كان الحد الأقصى مرهونًا أيضًا بسعر TTF للغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من الغاز يمكن نقله بسهولة ويمكن شحنه إلى جميع أنحاء العالم، يتجاوز 58 يورو لمدة 10 أيام خلال نفس فترة الأسبوعين.

كانت المرة الوحيدة التي تجاوز فيها سعر الغاز TTF حد 275 يورو بين 22 و 29 أغسطس من هذا العام.

كان يجري تداوله عند حوالي 120 يورو يوم الثلاثاء.

ووصفت وزيرة البيئة الانتقالية الإسبانية تيريزا ريبيرا اقتراح المفوضية بأنه "مزحة"، قائلة إنه سيتسبب في ارتفاع حاد في الأسعار ويعيق جهود ترويض التضخم المرتفع منذ عقود.

فيما انتقدت وزارة نقل الطاقة الفرنسية المخطط "غير الكافي" الذي "لا يستجيب لواقع السوق".

وقالت "يجب أن تقترح اللجنة نصًا تشغيليًا، وليس مجرد نص ذي مغزى سياسي وقد تكون له آثار سلبية أو ليس له أي آثار".

كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن معارضته للخطة، حيث قال إن معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي يعارضونها بينما يستعد وزراء الطاقة في الكتلة للاجتماع يوم الخميس.

فرنسا اسبانيا الغاز الطبيعي اسعار الغاز الاتحاد الأوروبي عمليات الشراء الغاز

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