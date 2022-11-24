أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022
سجلت أغلب العملات الأجنبية والعملات العربية ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع الدولار بقيمة قرشين أمام الجنيه، كما ارتفع الريال السعودي أهم العملات العربية أمام الجنيه أيضًا.
وسجلت أغلب العملات العربية والأجنبية ارتفاعات قياسية أمام الجنيه المصري مع بداية نوفمبر الجاري مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب؛ مما تسبب في ارتفاع أغلب العملات أمام الجنيه.
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|24.5019 جنيه
|24.5781 جنيه
|يورو
|25.2836 جنيه
|25.3719 جنيه
|جنيه إسترلينى
|29.2235 جنيه
|29.3241 جنيه
|فرنك سويسرى
|25.7617 جنيه
|25.8526 جنيه
|100 ين يابانى
|17.3195 جنيه
|17.3795 جنيه
|اليوان الصينى
|3.4194 جنيه
|3.4317 جنيه
أسعار العملات العربية
|العملة
|شراء
|بيع
|ريال سعودى
|6.5189 جنيه
|6.5398 جنيه
|دينار كويتى
|79.5079 جنيه
|79.8637 جنيه
|درهم اماراتى
|6.6706 جنيه
|6.6917 جنيه
|دينار بحريني
|63.2558 جنيه
|65.0646 جنيه
|ريال قطري
|6.2769 جنيه
|6.7013 جنيه
سعر الريال السعودي
- سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.
- سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.
- بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.
- وصل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.
- سجل سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.
- بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.
- وصل الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.