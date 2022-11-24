الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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سجلت أغلب العملات الأجنبية والعملات العربية ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع الدولار بقيمة قرشين أمام الجنيه، كما ارتفع الريال السعودي أهم العملات العربية أمام الجنيه أيضًا.

وسجلت أغلب العملات العربية والأجنبية ارتفاعات قياسية أمام الجنيه المصري مع بداية نوفمبر الجاري مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب؛ مما تسبب في ارتفاع أغلب العملات أمام الجنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية  خلال تعاملات اليوم. 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​24.5019 جنيه24.5781 جنيه
يورو​25.2836 جنيه25.3719 جنيه
جنيه إسترلينى​29.2235 جنيه29.3241 جنيه
فرنك سويسرى​25.7617 جنيه25.8526 جنيه
100 ين يابانى​17.3195 جنيه17.3795 جنيه
اليوان الصينى​3.4194 جنيه3.4317 جنيه

 

 

 

أسعار العملات العربية 

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ترقب حذر.. كيف سيؤثر قرار مجموعة السبع بوضع سعر للنفط الروسى على العالم؟

العملة شراء بيع
ريال سعودى​6.5189 جنيه 6.5398 جنيه
دينار كويتى​79.5079 جنيه79.8637 جنيه
درهم اماراتى​6.6706 جنيه6.6917 جنيه
دينار بحريني 63.2558 جنيه 65.0646 جنيه 
ريال قطري6.2769 جنيه6.7013 جنيه

 

 

 

استقرار أسعار النفط.. وخام «برنت» يسجل 88.33 دولار للبرميل

​استقرار أسعار البترول.. وخام أوبك يسجل 90.53 دولار

سعر الريال السعودي 

  • سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

 

  • سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

 

  • بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

 

  • وصل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

تقارير: استقرار فى سعر الذهب وتراجع النفط عالميًا خلال أسبوعين

دول أوروبية: فرض سقف على سعر الغاز الروسى لن يحل أزمة الطاقة

  • بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

 

  • وصل الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.
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ترقب حذر.. كيف سيؤثر قرار مجموعة السبع بوضع سعر للنفط الروسى على العالم؟

العملات ريال السعودي الجنيه المصري دولار جنيه إسترلينى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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