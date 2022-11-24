أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-11-2022

سجلت أغلب العملات الأجنبية والعملات العربية ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع الدولار بقيمة قرشين أمام الجنيه، كما ارتفع الريال السعودي أهم العملات العربية أمام الجنيه أيضًا.

وسجلت أغلب العملات العربية والأجنبية ارتفاعات قياسية أمام الجنيه المصري مع بداية نوفمبر الجاري مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب؛ مما تسبب في ارتفاع أغلب العملات أمام الجنيه.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 24.5019 جنيه 24.5781 جنيه يورو​ 25.2836 جنيه 25.3719 جنيه جنيه إسترلينى​ 29.2235 جنيه 29.3241 جنيه فرنك سويسرى​ 25.7617 جنيه 25.8526 جنيه 100 ين يابانى​ 17.3195 جنيه 17.3795 جنيه اليوان الصينى​ 3.4194 جنيه 3.4317 جنيه

أسعار العملات العربية

العملة شراء بيع ريال سعودى​ 6.5189 جنيه 6.5398 جنيه دينار كويتى​ 79.5079 جنيه 79.8637 جنيه درهم اماراتى​ 6.6706 جنيه 6.6917 جنيه دينار بحريني 63.2558 جنيه 65.0646 جنيه ريال قطري 6.2769 جنيه 6.7013 جنيه

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.