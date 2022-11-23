ينتظر الكثيرون من أصحاب المعاشات مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 الخاصة بهم، خاصة مع تطبيق الزيادة الاستثنائية التي تُضاف على المعاش الأصلي للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك قبل أيام من نهاية شهر نوفمبر الجاري وبداية شهر ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على مواقع البحث المختلفة والسوشيال ميديا، خلال الساعات الأخيرة، من قبل المستفيدين من المعاشات.

وشهد محرك البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» ارتفاعًا في حدة البحث عن مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، من قبل أصحاب المعاشات من كافة أنحاء الجمهورية.

معاشات شهر ديسمبر 2022

نظرًا لعمليات البحث المتكررة عن مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، يستعرض «الدستور» ضمن سلسلته الخدمية التي يُقدّمها لقرائه على مدار الساعة، عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي، التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022.

مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

وتبدأ الحكومة في صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 للمستحقين من أصحاب المعاشات وفقا للجدول التالي حسب قيمة المعاش كالآتي:

- صرف معاش شهر ديسمبر 2022 لأصحاب المعاشات الحاصلين على معاش 1000جنيه يومي 1 و2 ديسمبر المقبل.

- صرف معاش شهر ديسمبر 2022 لأصحاب المعاشات الحاصلين على معاش يتراوح بين 1000 و2000 جنيه يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.

- صرف معاش شهر ديسمبر 2022، لأصحاب المعاشات الحاصلين على معاش قيمته أكثر من 2000 جنيه يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.

قيمة المعاش بالزيادات الجديدة لشهر ديسمبر 2022

ويتم صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 لأصحاب المعاشات بالزيادات الجديدة المقرة من الحكومة حسب قيمة كل معاش، وهي على النحو التالي:

- 130 جنيهًا لمن يحصل على معاش 1000 جنيه ليصل المعاش إلى 1130 جنيها.

- 260 جنيهًا لمن يحصل على معاش 2000 جنيه ليصل المعاش إلى 2260 جنيها.

- 390 جنيهًا لمن يحصل على معاش 3000 جنيه ليصل المعاش إلى 3390 جنيها.

- 520 جنيهًا لمن يحصل على معاش 4000 جنيه ليصل المعاش إلى 4520 جنيها.

- 650 جنيهًا لمن يحصل على معاش 5000 جنيه ليصل المعاش إلى 5650 جنيها.

- 780 جنيهًا لمن يحصل على 6000 جنيه ليصل المعاش إلى 6780 جنيها.