الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني
ads

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي شهدت حدثًا مهمًا، ومشروع سيتم العمل عليه بقوة مستقبلًا، يتمثل في ترميم الأفلام المصرية القديمة وعرضها من جديد.
نستهدف ترميم 44 فيلمًا تاريخيًا خلال الشهور المقبلة 

وأضافت، أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد ترميم فيلمين تم عرضهما بالدورة الـ44، وسيجري تباعًا استكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة. 
وتابعت: "نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها، ولدينا 44 فيلمًا تاريخيًا يحتاج للترميم وسوف نعمل على ذلك خلال الشهور المقبلة".
وأوضحت الوزيرة: "مشروع سينما الشعب بالغ الأهمية ونعمل على نشره بكافة المحافظات، ومصر بها جمهور واعٍ يقبل على الفن الجيد، ومن خلال مشروع وزارة الثقافة نستهدف إعلاء القيم المصرية الأصيلة".
 

مواد متعلقة

خبير يكشف دور المدن الجديدة ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة

اتحاد الكتاب بعد قرار إحالة يوسف زيدان للتحقيق: «النقابة لا تدار من السوشيال ميديا»

حكاية البلوجر رام ماضي.. ابتكر فكرة للترويج للسياحة المصرية في المونديال

«شوقى»: الفدان فى جزيرة الوراق يساوى ثمن 17 فدانا فى مدينة السادات

باحثة اجتماعية: تحسن طفيف في واقع المرأة الأردنية هذا العام

العاصي: المرأة المصرية تحظى بكثير من الدعم في عهد الرئيس السيسي

التموين: «معندناش خوف من ندرة الأرز أو ارتفاع أسعاره»

استشاري تخطيط عمراني: حياة كريمة تهتم بما يشغل كل مواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

فادى عاكوم: «عون وفرنجية» أبرز المرشحين لرئاسة لبنان

عزيز الشافعى: أتمنى التعاون مع الكينج محمد منير وإليسا

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟