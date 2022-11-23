وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

علقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي شهدت حدثًا مهمًا، ومشروع سيتم العمل عليه بقوة مستقبلًا، يتمثل في ترميم الأفلام المصرية القديمة وعرضها من جديد.

نستهدف ترميم 44 فيلمًا تاريخيًا خلال الشهور المقبلة

وأضافت، أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد ترميم فيلمين تم عرضهما بالدورة الـ44، وسيجري تباعًا استكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها، ولدينا 44 فيلمًا تاريخيًا يحتاج للترميم وسوف نعمل على ذلك خلال الشهور المقبلة".

وأوضحت الوزيرة: "مشروع سينما الشعب بالغ الأهمية ونعمل على نشره بكافة المحافظات، ومصر بها جمهور واعٍ يقبل على الفن الجيد، ومن خلال مشروع وزارة الثقافة نستهدف إعلاء القيم المصرية الأصيلة".

