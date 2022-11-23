الجزار: مونديال قطر 2022 وحد صفوف العرب.. والدعم موصول من الأشقاء

كشف الكاتب الصحفي محمد الجزار، عن تفاصيل مباراة اليابان وألمانيا في كأس العالم قطر 2022.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إن اليابان قلبت الطاولة على ألمانيا وأشعلت الإثارة في كأس عالم قطر 2022.



وأضاف أنه في ثاني مفاجآت كأس العالم اليابان فازت على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، لافتًا إلى أن تصرف لاعبي المنتخب الألماني في مباراة اليوم يعد خرقًا للقوانين والأعراف الدولية.



وأشار إلى أنه لا يوجد رد فعل رسمي حتى الآن من الفيفا تجاه تصرف لاعبي ألمانيا، مؤكدًا أن كأس عالم قطر 2022 وحد صفوف العرب والدعم موصول من الأشقاء لتحقيق نجاح البطولة.

