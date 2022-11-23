فادى عاكوم: «عون وفرنجية» أبرز المرشحين لرئاسة لبنان

قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، إنه لم يعد مستغربًا استمرار أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، والتي تراوح منذ قرابة الشهر، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة يرتبط بشكل وثيق بعدم استقرار الأجواء الإقليمية والدولية وعدم جاهزية العالم لإنجاز صفقة الرئاسة اللبنانية - على حسب قوله.

الفراغ الرئاسي ليس الأول

وأضاف عاكوم في تصريحات لـ"الدستور": "بالرغم من الواجهة الديمقراطية والنيابية والتصويت لاختيار الرئيس، فهو ليس إلا فلكلورًا شعبيًا يمارسه النواب اللبنانيون، لأنهم بطبيعة الحال ينتظرون الإشارات الخارجية لاختيار الرئيس".

وتابع: "رأينا هذا الأمر في وقت سابق عند انتخاب الرئيس ميشال عون، حيث استمر الفراغ الرئاسي ثلاث سنوات، ورغم أن اليوم الأمر يتشابه بعض الشيء، ولكنه المؤشرات توحي بأن اختيار رئيس لبنان لن يبقى طوال هذه المدة"، موضحًا أن الوضع أقل تذبذبًا من اختيار "عون"، ولا سيما أن الأسماء المطروحة حاليًا أقل من المرة السابقة.

أسماء مطروحة لرئاسة لبنان

ونوه الكاتب اللبناني بأن الترشيحات لرئاسة لبنان تنحصر بين السياسي سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون، بعد خروج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من المنافسة، وهذا اتضح خلال جولته الأوروبية.

واختتم عاكوم حديثه، قائلًا: "لبنان يستنزف من قبل الفرقاء السياسيين ورغم أنه لا يملك الوقت إلا أن السياسيين اللبنانيين يتلاعبون بالبلد والمواطنين ومستقبلهم خدمة للأجندات السياسية والتي لديها نتائج خاصة تنتظرها من انتخاب الرئيس".

جلسة سابعة لانتخاب رئيس لبنان

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اللبناني، غدًا الخميس، الجلسة السابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل عدم ظهور أي مؤشرات إيجابية على إمكانية تجاوز "مطبات" الجلسات الستّ السابقة التي أدت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى الإخفاق في انتخاب الرئيس.