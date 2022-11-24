أسعار الدواجن و البيض فى مصر اليوم الخميس  24-11-2022

سجلت أسعار الدواجن تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم حيث بلغت أسعار الفراخ البيضاء 35 جنيه في بورصة الدواجن، وتواصل أسعار الدواجن تراجعها بعد أن تجاورت مستوى الـ40 جنيه منذ عدة أسابيع تلاها قرار حكومي بالافراج الجمركي عن الأعلاف ما أدى إلى التراجع التدريجي في سعرها، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر البيض اليوم الخميس .

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء كيلو 35.00 جنيه 36.00 جنيه

سعر الدواجن الساسو كيلو 47.00 جنيه 48.00 جنيه

سعر الدواجن البلدي كيلو 54.00 جنيه 56.00 جنيه

سعر الفراخ أمهات أبيض كيلو 32.00 جنيه 33.00 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض : 03.75 جنيه 04.00 جنيه

كتكوت ساسو : 03.75 جنيه 04.00 جنيه

كتكوت بلدي : 04.00 جنيه 04.50 جنيه

كتكوت بط فرنساوي: 06.50 جنيه 07.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي : 14.00 جنيه 15.00 جنيه

كتكوت بط مولارد : 15.00 جنيه 15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي : 24.00 جنيه 24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي : 47.00 جنيه 47.25 جنيه

لحم بط مولارد : 31.00 جنيه 32.50 جنيه

سعر كتكوت رومي أسمر 16.50 جنيه 17.00 جنيه

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه

كتكوت رومي برونزي : 16.50 جنيه 17.00 جنيه

كتكوت رومي برونزي : 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر بري : 02.25 جنيه 02.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين : 02.75 جنيه 03.00 جنيه

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

واصلت أسعار البيض تراجعها خلال التعاملات وأرجع أحمد نبيل رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، هذا التراجع إلى الطلب على البيض خلال هذه الفترة، مضيفا في تصريحات إعلامية أن البيض يتكبد خسائر في سعره يتخطى الـ15 و16 جنيها في الكرتونة .

وجاءت أسعار البيض اليوم الخميس كالتالي: