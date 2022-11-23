الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ورفع 70 طن مخلفات بقرى المنيا

حملات للنظافة وإزالة
حملات للنظافة وإزالة التعديات والإنارة بقري المنيا
ads

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقري التابعة لها وتمكنت من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع 70 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

316257068_2269186379925985_6014085467938717992_n

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية "تلة" نفذت حملة مكبرة بشوارع القرية والقرى التوابع لضبط أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. 

316250574_2269184426592847_4088030135468603191_n

وأسفرت الحملة على رصد وتنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة قيراط و18 سهم وتم التعامل الفوري معها وذلك بتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون مع أي مواطن يتعدى على أملاك الدولة موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون وحماية الأراضي الزراعية من التبوير.

316261799_2269186873259269_7311420564212969753_n

كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

316319528_2269186736592616_9066950677121382640_n

أضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار واصلت حملاتها المكثفة لأعمال النظافة والإنارة وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأسفرت الحملة على رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة ثلاثة قراريط بنجع مسلم ودهشوري بنطاق الوحدة المحلية بصفط الخمار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون.

316550714_2269183886592901_7823142695262697821_n

كما تمكنت الحملة من رفع 40 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

316681287_2269183683259588_2960136900269969389_n

ومن جانبه، واصل قسم الكهرباء بالمجلس أعماله الفنية حيث تم صيانة أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات وصيانة طريق مدافن السريرة لتوضيح الرؤية ولتيسير حركة السير يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا وتلبية لطلبات المواطنين.

316818232_2269183586592931_7467647826924401389_n
المنيا رفع 70 طن مخلفات إزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية قريتي تلة وصفط الخمار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

وزيرة الثقافة: نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها

«إزاي نقول لا للمخدرات».. معسكر تدريبي لمتطوعي برامج الوقاية من المخدرات

عزيز الشافعى: أتمنى التعاون مع الكينج محمد منير وإليسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟