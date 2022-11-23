إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ورفع 70 طن مخلفات بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقري التابعة لها وتمكنت من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع 70 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية "تلة" نفذت حملة مكبرة بشوارع القرية والقرى التوابع لضبط أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة على رصد وتنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة قيراط و18 سهم وتم التعامل الفوري معها وذلك بتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون مع أي مواطن يتعدى على أملاك الدولة موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون وحماية الأراضي الزراعية من التبوير.

كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

أضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار واصلت حملاتها المكثفة لأعمال النظافة والإنارة وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأسفرت الحملة على رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة ثلاثة قراريط بنجع مسلم ودهشوري بنطاق الوحدة المحلية بصفط الخمار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات واحترامًا لسلطة القانون.

كما تمكنت الحملة من رفع 40 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، واصل قسم الكهرباء بالمجلس أعماله الفنية حيث تم صيانة أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات وصيانة طريق مدافن السريرة لتوضيح الرؤية ولتيسير حركة السير يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا وتلبية لطلبات المواطنين.