عيار 21 يسجل ارتفاعًا قياسيًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24-11-2022

واصلت أسعار الذهب في مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل الذهب عيار 21 1352 لأول مرة في تاريخية.

وبدأ الذهب في تسجيل ارتفاعات قياسية منذ قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والذي تجاوز مستوى 24 جنيه، وارتفع معه سعر الذهب خاصة عيار 21 و عيار 18 أكثر الانواع المتداولة في سوق الصاغة رغم الخسائر التي يحظى بها عالميا مع ارتفاع سعر الدولار .

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 بيع 1,538 جنيه شراء 1,545 جنيه

الذهب عيار 22 بيع 1,410 جنيه شراء 1,416 جنيه

الذهب عيار 21 بيع 1,346 جنيه شراء 1,352 جنيه

الذهب عيار 18 بيع 1,154 جنيه شراء 1,159 جنيه

الذهب عيار 14 بيع 897 جنيه شراء 901 جنيه

الذهب عيار 12 بيع 769 جنيه شراء 773 جنيه

سعر الأونصة بيع 47,841 جنيه شراء 48,054 جنيه

سعر الجنيه الذهب بيع 10,768 جنيه شراء 10,816 جنيه

كيلو الذهب بيع 1,538,286 جنيه شراء 1,545,143 جنيه

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا بنحو 0.12% لتصل إلى 1,738.16 دولارا للأوقية، وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسبائك بواقع 0.13% لتسجل 1,752.60 دولارا للأوقية.

واستفاد الذهب عالميا من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، وانخفض ليسجل 106.86 نقطة، مفسحا المجال أمام الذهب ليوقف خسائره.

أسعار الذهب في سوق المال