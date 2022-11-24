عيار 21 يسجل ارتفاعًا قياسيًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24-11-2022
واصلت أسعار الذهب في مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل الذهب عيار 21 1352 لأول مرة في تاريخية.
وبدأ الذهب في تسجيل ارتفاعات قياسية منذ قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والذي تجاوز مستوى 24 جنيه، وارتفع معه سعر الذهب خاصة عيار 21 و عيار 18 أكثر الانواع المتداولة في سوق الصاغة رغم الخسائر التي يحظى بها عالميا مع ارتفاع سعر الدولار .
أسعار الذهب اليوم
- سجل الذهب عيار 24 بيع 1,538 جنيه شراء 1,545 جنيه
- الذهب عيار 22 بيع 1,410 جنيه شراء 1,416 جنيه
- الذهب عيار 21 بيع 1,346 جنيه شراء 1,352 جنيه
- الذهب عيار 18 بيع 1,154 جنيه شراء 1,159 جنيه
- الذهب عيار 14 بيع 897 جنيه شراء 901 جنيه
- الذهب عيار 12 بيع 769 جنيه شراء 773 جنيه
- سعر الأونصة بيع 47,841 جنيه شراء 48,054 جنيه
- سعر الجنيه الذهب بيع 10,768 جنيه شراء 10,816 جنيه
- كيلو الذهب بيع 1,538,286 جنيه شراء 1,545,143 جنيه
سعر الذهب عالميا
تراجع سعر الذهب عالميا بنحو 0.12% لتصل إلى 1,738.16 دولارا للأوقية، وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسبائك بواقع 0.13% لتسجل 1,752.60 دولارا للأوقية.
واستفاد الذهب عالميا من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، وانخفض ليسجل 106.86 نقطة، مفسحا المجال أمام الذهب ليوقف خسائره.
أسعار الذهب في سوق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|1,376 جنيه
|$56.05
|سعر الذهب عيار 22
|1,261 جنيه
|$51.38
|اسعار الذهب عيار 21
|1,204 جنيه
|$49.05
|اسعار الذهب عيار 18
|1,032 جنيه
|$42.04
|سعر الذهب عيار 14
|802.63 جنيه
|$32.70
|سعر الذهب عيار 12
|687.97 جنيه
|$28.03
|سعر الذهب عيار 9
|515.98 جنيه
|$21.02
|اسعار أوقية الذهب
|42,792 جنيه
|$1,743
|اسعار جنيه الذهب
|9,632 جنيه
|$392.39
|اسعار كيلو الذهب
|1,375,935 جنيه
|$56,055