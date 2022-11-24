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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عيار 21 يسجل ارتفاعًا قياسيًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24-11-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب في مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل الذهب عيار 21  1352 لأول مرة في تاريخية.

 

وبدأ الذهب في تسجيل ارتفاعات قياسية منذ قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والذي تجاوز مستوى 24 جنيه، وارتفع معه سعر الذهب خاصة عيار 21 و عيار 18 أكثر الانواع المتداولة  في سوق الصاغة رغم الخسائر التي يحظى بها عالميا مع ارتفاع سعر الدولار .

 

أسعار الذهب اليوم 

  • سجل الذهب عيار 24   بيع 1,538 جنيه  شراء 1,545 جنيه
  • الذهب عيار 22   بيع 1,410 جنيه شراء 1,416 جنيه
  • الذهب عيار 21   بيع 1,346 جنيه شراء 1,352 جنيه
  • الذهب عيار 18   بيع 1,154 جنيه شراء 1,159 جنيه

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  • الذهب عيار 14   بيع 897 جنيه شراء 901 جنيه
  • الذهب عيار 12   بيع 769 جنيه شراء 773 جنيه
  • سعر الأونصة  بيع 47,841 جنيه شراء 48,054 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب بيع 10,768 جنيه شراء 10,816 جنيه
  • كيلو الذهب بيع 1,538,286 جنيه شراء 1,545,143 جنيه

 

سعر الذهب عالميا 

تراجع سعر الذهب عالميا بنحو 0.12% لتصل إلى 1,738.16 دولارا للأوقية، وانخفضت أسعار العقود الآجلة للسبائك بواقع 0.13% لتسجل 1,752.60 دولارا للأوقية.

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واستفاد الذهب عالميا من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، وانخفض ليسجل 106.86 نقطة، مفسحا المجال أمام الذهب ليوقف خسائره.

 

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدة   جنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,376 جنيه$56.05
سعر الذهب عيار 221,261 جنيه$51.38
اسعار الذهب عيار 211,204 جنيه$49.05
اسعار الذهب عيار 181,032 جنيه$42.04
سعر الذهب عيار 14802.63 جنيه$32.70
سعر الذهب عيار 12687.97 جنيه$28.03
سعر الذهب عيار 9515.98 جنيه$21.02
اسعار أوقية الذهب42,792 جنيه$1,743
اسعار جنيه الذهب9,632 جنيه$392.39
اسعار كيلو الذهب1,375,935 جنيه$56,055

 

الذهب عيار 21 سوق الصاغة الدولار عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

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