روس آتوم الروسية: أكثر من 20 قذيفة سقطت على زابوروجيا خلال 4 أيام

ذكرت شركة روس إينيرغو آتوم التابعة لمؤسسة روس اتوم الروسية للطاقة الذرية، مساء اليوم الأربعاء، أن موظفيها سجلوا سقوط أكثر من 20 قذيفة على محطة زابوروجيا الذرية خلال الـ4 أيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم "روس إينيرغو آتوم" دميتري شيفتشينكو، اليوم "لست خبيرا، ولكن شظايا القذائف التي جمعناها في أعقاب قصف محطة زابوروجيه، عليها أحرف لاتينية".

وأشار شيفتشينكو إلى أنه لا تستخدم مثل هذه العلامات في القذائف من صنع روسيا أو الاتحاد السوفيتي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأوضح المسؤول الروسى أن ضربات واسعة مرتين خلال الأربعة أيام الأخيرة، وتسجيل سقوط أكثر من 20 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على حرم المحطة.

البرلمان الأوروبي يوافق على توصيف روسيا دولة راعية للإرهاب

وفى وقت سابق من اليوم، البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وقال إن الضربات العسكرية التي تنفذها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

والخطوة رمزية إلى حد كبير إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك.

وفي ذات الوقت فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقالت مصادر أوكرانية في وقت سابق إن هجمات صاروخية روسية خلال الليل استهدفت جناحا للولادة بمستشفى في منطقة زابوريجيا أسفرت عن قُتل رضيع.

كما وقعت هجمات صاروخية في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وتعرضت منشآت للبنية التحتية في كييف للقصف، الأربعاء، كما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، بعد سلسلة انفجارات سمع دويها في العاصمة الأوكرانية، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة جراء الضربات.

وقالت الإدارة العسكرية في المدينة على تليجرام: "نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني من طابقين. قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة".