الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطلين بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش والبودر بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها مع عاطلين بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش والبودر بمنطقة الوراق، حيث طلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر البودر والحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

البداية كانت بورود معلومات الى الأجهزة الأمنية بالوراق  تفيد بقيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات و التأكد من وعقب رصد تحركات المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما و بحوزة أحدهما 2 كيلو من مخدر البودر، وبحوزه الآخر 2 كيلو من مخدر الحشيش ، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

الأجهزة الأمنية النيابة عاطلين مخدر الحشيش البودر الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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