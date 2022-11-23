منسق «حياة كريمة» بالشرقية يكشف عن موضوعات سيتم مناقشتها بالحوار المجتمعي

أوضح أحمد السلاوي، منسق حياة كريمة في بلبيس بمحافظة الشرقية، أبرز الموضوعات التي يتم مناقشاتها في الحوار المجتمعي، قائلًا:"إن مركز بلبيس من أكبر مراكز محافظة الشرقية، يضم 50 قرية، 391 تابع، يتخطى عدد سكانه مليون و100 ألف".

وأضاف السلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المبادرة" المذاع عبر فضائية extra news، أن مركز بلبيس من أكبر المراكز التي ستدخل إليها مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أنه تم بداية اللقاءات المجتمعية بأولاد سيف، حيث تعتبر أولاد سيف من أكبر الوحدات المحلية، لافتاً إلى أن المشروعات التي ستنفذ برعاية حياة كريمة، سوف تخدم أكثر من 70 ألف مواطن.

وأشار، إلى أنه من الضروري قبل البدء في تنفيذ المشروعات، يجب الإستماع إلى احتياجات المواطنين، ومحاولة مطابقتها بالخطط الموضوعة، معقبًا:"لن ننفذ خطط إلا بعد سماع احتياجات المواطن".

وشدد، على ضرورة التعامل المباشر مع المواطن لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته وأحلامه: «لأن المواطن هو الذي سوف يستفيد من الخدمة المقدمة له».