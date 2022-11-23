الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير يكشف دور المدن الجديدة ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة

المدن الجديدة
المدن الجديدة
ads

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن فكرة المدن الجديدة في الأصل، هي امتصاص الكثافات السكانية العالية في المدن القائمة.

وأضاف “فرج” خلال الفقرة الإخبارية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن المدن مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية مكتظة بالسكان بكثافات عالية للغاية، أما المدن الذكية فهي ذكية وصديقة للبيئة في الوقت نفسه، ولا تعتمد على الوسائل التقليدية في الكهرباء.

وتابع:" المدن الذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، فمصر دولة تتميز بمناخ شمسي ساطع معظم أيام السنة، ويمكن استغلال تلك الهبة في نوليد الطاقة الكهربائية".

وأكمل: "المدن الذكية تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولدينا صناعات قائمة على التشييد، مها السراميك والأسمنت والحديد وبها عمالة، بالإضافة إلى أن عملية التشييد نفسها بها عمالة عالية للغاية".

واستطرد: "العائد الاقتصادي من هذه المدن يعود على المواطن والاقتصاد القومي، فالعائد على المواطن هو الحياة الكريمة والمتنفس الجيد، وهو ما ينعكس على سلوكه وصحته، كما أن فكرة المدن الجديدة أنها ليست مأوى لكنها سكن متكامل، وبها فرص عمل وخدمات عامة وبها ملاهي ومستشفيات وأقسام شرطة فهي مسكن وليست مأوى فقط".

مواد متعلقة

«شوقى»: الفدان فى جزيرة الوراق يساوى ثمن 17 فدانا فى مدينة السادات

باحثة اجتماعية: تحسن طفيف في واقع المرأة الأردنية هذا العام

العاصي: المرأة المصرية تحظى بكثير من الدعم في عهد الرئيس السيسي

التموين: «معندناش خوف من ندرة الأرز أو ارتفاع أسعاره»

استشاري تخطيط عمراني: حياة كريمة تهتم بما يشغل كل مواطن

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف رد الفعل الروسى بعد قرارات البرلمان الأوروبى

الجيش الأوكرانى: روسيا أطلقت حوالى 70 صاروخًا اليوم

بلينكن: واشنطن تخصص 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

سقط داخل الملعب.. وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بزفتى

ملقى في القمامة.. تحرياته مُكثفة لكشف غموض مقتل شاب بميت غمر

السعوديون يتغنون: «ميسى وينه كسرنا عينه».. وفرنسا يحتفل بـ«الهداف التاريخى»

مصرع شخص وإصابة 24 آخرين في تصادم ملاكي وربع نقل بالمنيا

القبض على عاطل بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية فى طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟