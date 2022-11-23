خبير يكشف دور المدن الجديدة ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني، إن فكرة المدن الجديدة في الأصل، هي امتصاص الكثافات السكانية العالية في المدن القائمة.

وأضاف “فرج” خلال الفقرة الإخبارية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن المدن مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية مكتظة بالسكان بكثافات عالية للغاية، أما المدن الذكية فهي ذكية وصديقة للبيئة في الوقت نفسه، ولا تعتمد على الوسائل التقليدية في الكهرباء.

وتابع:" المدن الذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، فمصر دولة تتميز بمناخ شمسي ساطع معظم أيام السنة، ويمكن استغلال تلك الهبة في نوليد الطاقة الكهربائية".

وأكمل: "المدن الذكية تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولدينا صناعات قائمة على التشييد، مها السراميك والأسمنت والحديد وبها عمالة، بالإضافة إلى أن عملية التشييد نفسها بها عمالة عالية للغاية".

واستطرد: "العائد الاقتصادي من هذه المدن يعود على المواطن والاقتصاد القومي، فالعائد على المواطن هو الحياة الكريمة والمتنفس الجيد، وهو ما ينعكس على سلوكه وصحته، كما أن فكرة المدن الجديدة أنها ليست مأوى لكنها سكن متكامل، وبها فرص عمل وخدمات عامة وبها ملاهي ومستشفيات وأقسام شرطة فهي مسكن وليست مأوى فقط".