أول رد من روسيا على قرار مجموعة السبع بوضع سقف لسعر الغاز

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا حول قرار مجموعة دول السبع حول وضع سقف لأسعار الغاز ورد فعل روسيا عليه.

روسيا ستوقف تصدير النفط لأي دولة توافق على وضع سقف للأسعار

وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من موسكو خلال مداخلة فيديو لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، إن روسيا ستوقف تصدير النفط لأي دولة ستوافق على وضع سقف لتصدير الغاز.

وأضاف، "روسيا وعدت أنها ستبيع النفط للدول الحليفة والتي لم تشارك في العقوبات الاقتصادية ضدها، والدول الأوربية سبق وصنفتها روسيا على أنها غير صديقة، ووصفت العقوبات الاقتصادية عليها بأنها حرب تم شنها على روسيا.

وتابع، أن دول الاتحاد الأوروبي مازالت تمد الجانب الأوكراني بالأسلحة، ومنعت المواطن الروسي من دخول أراضيها وفرضت عقوبات على الثقافة والفن الروسي.

وعن تواصل روسيا مع الأوبك حول قرارات وضع سقف لأسعار الغاز، قال إنه في حال حدوث ذلك، فإنها ستبقى ضمن السرية، وروسيا سبق وأعلنت أن قرار الأوبك بلس بخفض إنتاج الغاز، مؤكدة أنهم ينتجون ما يتطلبه السوق ولكن الجميع رأى أن القرار أدى لإفشال الإدارة الأمريكية لوضع سقف لسعر النفط الروسي.