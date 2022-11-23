الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 24 آخرين في تصادم ملاكي وربع نقل بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شخص مصرعه وأصيب 24 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل أجرة، على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل قرية ديروط أم نخلة التابعة ادارياً لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاة شخص وإصابة 24 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

المنيا مصرع شخص وإصابة 24 آخرين حادث تصادم ملاكي بسيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي مدخل قرية ديروط أم نخلة بملوي مستشفي ملوي التخصصي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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