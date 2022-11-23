المستشار الثقافي لـ«المؤتمر»: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير برامج الدعاة يحقق الأمن الاجتماعي

صرح الدكتور محمد عبد المنعم المستشار الثقافي لحزب المؤتمر، بأن توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لوزير الأوقاف اليوم الدكتور محمد مختار جمعة بتطوير تدريب الدعاة وإعادة تأهيلهم هو أمر مهم جدًا في ظل فوضى الفتاوي وخروج العديد من غير المختصين ليتحدثوا عن الدين دون وعي وإدراك مما يتسببوا في حالات لبس و خلافات داخل المجتمع

وأكد عبد المنعم أن توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق الأمن الإجتماعي الذي أساسه الدين والأخلاق والثقافة وبالتالي لابد من خطاب ديني من دعاة حقيقيين لأنهم أيضًا يشكلون الوعي، لافتاً إلى أن معركة الحفاظ على الوعي والهوية والعادات والتقاليد الدعاة ركيزة أساسية بها.

وقال عبد المنعم، إنه يتعين على وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الاهتمام بعملية تجديد الخطاب الديني وتنظيم الفتاوي وعمل الدعاة حفاظا على الأمن الاجتماعي.

وصرح اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية بأن دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للأحزاب لبحث سبل زيادة فاعليتها وقلة مواردها وكيفية زيادة تأثيرها وتفاعلها في الشارع المصري يؤكد على حرص القيادة السياسية على تقوية الأحزاب وزيادة تأثيرها وفاعليتها.

وألمح لطفي، في تصريحات صحفية، بأن استئناف الحوار الوطني ودعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد على أن مصر حريصة على وجود تعددية حزبية حقيقية لإثراء الحياة السياسية في مصر حتى لو اختلفت الإيدولوجيات.

وقال لطفي إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي يريد أن يشارك الجميع في الجمهورية الجديدة حتى لو اختلفت الأيدولوجيات والآراء.

وتوجه اللواء سامح لطفي بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لحرصها على زيادة فاعلية وتأثيرها في الشارع المصري بشكل غير مسبوق.