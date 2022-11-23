الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المستشار الثقافي لـ«المؤتمر»: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير برامج الدعاة يحقق الأمن الاجتماعي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
ads

صرح الدكتور محمد عبد المنعم المستشار الثقافي لحزب المؤتمر، بأن توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لوزير الأوقاف اليوم الدكتور محمد مختار جمعة بتطوير تدريب الدعاة وإعادة تأهيلهم هو أمر مهم جدًا في ظل فوضى الفتاوي وخروج العديد من غير المختصين ليتحدثوا عن الدين دون وعي وإدراك مما يتسببوا في حالات لبس و خلافات داخل المجتمع

وأكد عبد المنعم أن توجيهات الرئيس السيسي تساهم في تحقيق الأمن الإجتماعي الذي أساسه الدين والأخلاق والثقافة وبالتالي لابد من خطاب ديني من دعاة حقيقيين لأنهم أيضًا يشكلون الوعي، لافتاً إلى أن معركة الحفاظ على الوعي والهوية والعادات والتقاليد الدعاة ركيزة أساسية بها.

وقال عبد المنعم، إنه يتعين على وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الاهتمام بعملية تجديد الخطاب الديني وتنظيم الفتاوي وعمل الدعاة حفاظا على الأمن الاجتماعي.

وصرح اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية بأن دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للأحزاب لبحث سبل زيادة فاعليتها وقلة مواردها وكيفية زيادة تأثيرها وتفاعلها في الشارع المصري يؤكد على حرص القيادة السياسية على تقوية الأحزاب وزيادة تأثيرها وفاعليتها.

وألمح لطفي، في تصريحات صحفية، بأن استئناف الحوار الوطني ودعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان تؤكد على أن مصر حريصة على وجود تعددية حزبية حقيقية لإثراء الحياة السياسية في مصر حتى لو اختلفت الإيدولوجيات.

وقال لطفي إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي يريد أن يشارك الجميع في الجمهورية الجديدة حتى لو اختلفت الأيدولوجيات والآراء.

وتوجه اللواء سامح لطفي بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لحرصها على زيادة فاعلية وتأثيرها في الشارع المصري بشكل غير مسبوق.

الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس السيسي المستشار الثقافى القيادة السياسية حزب المؤتمر توجيهات الرئيس السيسي تنظيم الفتاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

سقط داخل الملعب.. وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بزفتى

السعوديون يتغنون: «ميسى وينه كسرنا عينه».. وفرنسا يحتفل بـ«الهداف التاريخى»

مستفيدو الدعم الغذائى ضمن «حياة كريمة»: «الرئيس السيسى غيَّر حياتنا للأفضل»

ملقى في القمامة.. تحرياته مُكثفة لكشف غموض مقتل شاب بميت غمر

ننشر التفاصيل الكاملة لواقعة مدرسة البارودية الابتدائية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟