تخدم 300 ألف نسمة.. معلومات عن محطة مياه «أبو سليم» ببني سويف

عرضت فضائية extra news، تقرير لـ محطة مياه «أبو سليم» ببني سويف، أحد أكبر محطات مياه الشرب بالمحافظة.

أهمية محطة مياه أبو سليم

وأوضح التقرير أن محطة مياه «أبو سليم» من ضمن أكبر محطات المحافظة، تم دخول المرحلة الأولى بطاقة ألف لتر/ثانية، وتخدم 300 ألف نسمة، ضمنهم 30% مدينة بني سويف، 70% لمركز بني سويف.

وأشارالتقرير إلى أن الـ70% تتمثل في أربع وحدات محلية؛ حيث تأتي المياه من النيل مروراً بدخول المحطة في دائرة المياه العكرة، ومن ثم تبدأ المياه في الصعود على بئر التوزيع، ومن ثم يتم حقن الكيماويات الخاصة بنا، ثم بعد ذلك تدخل المياه على المروقات، ومن ثم تدخل على المرشحات، ثم تنزل المياه على الخزان الأرضي.

معمل محطة مياه أبو سليم

ولفت التقرير إلى أن المعمل يعمل معمل محطة مياه أبو سليم على مدار 24 ساعة، ويضم المعمل جروب كاملًا من الكيميائيين والفنيين، والهدف الأساسي هو إخراج كوب مياه نظيف للمواطن، حيث يتم عمل تجارب كثيرة.