رئيس حزب الوفد يصدر قرارًا بتعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا الجديدة

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا الجديدة طبقًا للائحة الحزب.

والأعضاء المعينون هم:

محمد عبده. ياسر الهضيبي. عيد هيكل. سعيد ضيف الله. عبدالباسط الشرقاوي. طارق عبدالعزيز. حازم الجندي. أيمن محسب. محمد سيف. علاء والي.

وكان الدكتور عبدالسند يمامة قد قرر عدم دخول أي فرد إلى مقر حزب الوفد غدًا إلا أعضاء الهيئة العليا المنتخبة الجديدة لحضور جلسة الإجراءات المقرر لها غدًا الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأهابت إدارة الحزب بجميع الوفدين بالالتزام بقرار عدم الحضور حرصًا على سلامة إجراءات الجلسة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.