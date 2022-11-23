ملقى في القمامة.. تحرياته مُكثفة لكشف غموض مقتل شاب بميت غمر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاه فى مقلب للقمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف بنطاق مركز ميت غمر.

البداية بلاغ تلقاه اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقى في القمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف أمام قاعة الملكة بطريق ميت غمر الزقازيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "و.أ"، 29 عامًا، عامل يقميم ميت القرشى وبه جرح طولي بالرأس وجرح بالأنف .

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.