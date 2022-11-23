«صبحى»: وضع مادة علمية لشباب شمال سيناء تتناسب مع احتياجاتهم

التقى اليوم أعضاء مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير أشرف صبحي بوزارة الشباب والرياضة، أعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة شمال سيناء بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مستشار وزير الشباب والرياضة للمناطق الحدودية بالمدينة الشبابية بالعريش، بالتنسيق مع إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء عرض الخطة التدريبية للمكتب في محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة ودراسة اختيار وتدريب بعض النماذج المتميزة خلال الدورة التدريبية التي أقيمت خلال الأيام السابقة، وتستمر حتى يوم الخميس 24 نوفمبر، ليصبحوا أعضاء في مكتب فن إدارة الحياة عن محافظة شمال سيناء لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أقصى استفادة منه للشباب، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات والتحديات التي تواجه شباب المحافظة لوضع مادة علمية وخطة شاملة تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم لتنمية مهاراتهم، طبقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية والارتقاء في حياتهم العلمية والعملية.

كما تطرق الحوار إلى أهمية نشر وتوعية الشباب لاستخدام المنصة الوطنية للشباب "كياني" والتي ستتيح لهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للشباب بمحافظة شمال سيناء.