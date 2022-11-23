الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإيسيسكو»: بناء السلام مسؤولية مشتركة وعلى كل فرد المساهمة في تحقيقها

إيسيسكو
إيسيسكو
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أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن بناء السلام مسؤولية مشتركة بين الجميع، ومن الضروري مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع لتحقيق هذه الغاية، وأن العمل متعدد الأطراف يلعب دورًا محوريًا في التعاون الإيجابي وتبادل المعارف بين الحضارات، لبناء ثقافة السلام والتسامح والتعايش، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والتطور المنشود.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال الجلسة حول إعطاء زخم جديد للعمل متعدد الأطراف من خلال ثقافة السلام، ضمن أعمال المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة فاس المغربية.

وأشار المدير العام للإيسيسكو في كلمته إلى أنه من الضروري التمعن في ثقافة وممارسات العمل متعدد الأطراف، من أجل بناء مجتمعات آمنة ومندمجة.

وأضاف أن جائحة كوفيد 19 أدت إلى اتساع الفروق الطبقية حول العالم، وجعلت المجتمعات أكثر انعزالية، مما ساهم في تزايد النزاعات بين الدول، وهذه الجلسة تحثنا على تعزيز الشراكات وبلورة سياسات لبناء السلام بمجتمعاتنا لتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض الدكتور المالك برامج الإيسيسكو المتعلقة بتعزيز ثقافة السلام، ومنها برنامج تدريب الشباب والنساء على القيادة من أجل السلام والأمن، وبرنامج دمج مقاربة الإيسيسكو "360 درجة للسلام" في الأوساط الأكاديمية، الذي يهدف إلى تعزيز البرامج التعليمية في مجال بناء السلام والأمن في الدول الأعضاء بالمنظمة، وبرنامج الإيسيسكو للمهنيين الشباب، وحاضنة القيادات، اللذان يهدفان إلى تنمية قدرات الشباب الريادية والمهنية، بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل، وتوفير المنح الدراسية لشباب الدول الأعضاء في عدد من الجامعات المرموقة حول العالم.

الامم المتحدة افراد المجتمع التسامح والتعايش البرامج التعليمية الدكتور سالم بن محمد المالك التنمية المستدامة المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية المنح الدراسية تحقيق التنمية الشاملة

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