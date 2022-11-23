الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حكاية البلوجر رام ماضي.. ابتكر فكرة للترويج للسياحة المصرية في المونديال

رام ماضي
رام ماضي
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كشف رام ماضي، البلوجر المصري، تفاصيل حملة الترويج للسياحة المصرية في كأس العالم المقام بقطر عن طريق طباعة قمصان تحمل عبارات دعائية لمصر واستغلال عدد متابعيه عبر السوشيال ميديا.


وأضاف ماضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع بلوجر مصرية تدعى فاطمة على استغلال الحدث العالمي في قطر للترويج للسياحة في مصر، مشيرا إلى أن عدد متابعيه عبر سوشيال ميديا 150 ألفاً بينما فاطمة لديها 6 ملايين متابع.
ولفت إلى أن تم صنع قمصان تحمل عبارات دعائية لمصر، مؤكدا: دورنا تعريف المشاركين ببطولة كأس العالم بالسياحة المصرية.


من جانبها، قالت فاطمة، البلوجر المصرية، إن هناك حالة استجابة غير متوقعة من جانب المشاركين بالمونديال لحملة الترويج للسياحة في مصر، مشيرة إلى أن مواطني أمريكا اللاتينية أبرز الجنسيات استجابة للحملة.


وتابعت أن لديهم مقابلة غدا الخميس مع السفير المصري في قطر للتنسيق فيما يتعلق بحملة الترويج للسياحة.
 

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