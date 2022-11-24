أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها، المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام قيادات هيئة المجتمعات وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشبكات الطرق وتطويرها كي تتناسب مع الكثافات الموجودة حاليا بمدينة القاهرة الجديدة.

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

وتابع المهندس عبد المطلب عمارة، أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر، تزامناً مع قرب افتتاحه، والذى يعتبر أحد أهم الشرايين الحيوية بالمدينة كونه ينقل الحركة بين مدخل الدائري من ناحية جولف القطامية وحتى مدخل العاصمة الإدارية من محور محمد بن زايد، وهو بديل لشارع التسعين الجنوبي، حيث يتقاطع مع محاوررئيسية، ومهمة مثل محور طلعت حرب، ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور وشارع التسعين الجنوبي ومحور محمد بن زايد.



نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

وفي نفس السياق، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز التجمع الخامس، أن طول المحور يبلغ (11كم) بعرض (30م) قبل التوسعة، على أن يصبح بعرض يصل إلى (45م)، وبإجمالى (6) حارات بكل اتجاه شاملة طريق الخدمة فى بعض الأماكن.



نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

كما أضاف المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز أن التطوير يتضمن حل مشاكل التقاطعات المباشرة، ليتم تحرير المحور واستبدالها بـ 5 كبارٍ تم تنفيذها من خلال شركات كبرى متخصصة فى هذا المجال، وبإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتنسيق مع جهاز المدينة، لتذليل أى عقبات، حيث يقوم جهاز المدينة الآن بتعديل كافة المرافق التى تتعارض مع أعمال الكبارى، وذلك بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندس حسام محمد قمر نائب رئيس الجهاز والمشرف على إدارة المرافق.

وأكد رئيس الجهاز أن إنشاء هذه الكباري لضمان السيولة المرورية بمحور جمال عبدالناصر، وكذا المحاور المتقاطعة معه محور طلعت حرب - محور نجيب محفوظ - محور الجزيرة - محور العبور.



نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

وأكد المهندس أمين غنيم أنه تمت مراعاة تطبيق المواصفات القياسية بطبقة أسفلت نهائية بكامل الطريق شاملة أعمال التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، وكذا اللافتات التحذيرية اللازمة بالمدينة.

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

وأشار إلى أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حقيقية حاليًا سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك بهدف التيسير على سكان المدينة.