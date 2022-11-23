الأحزاب تستعد للحوار الوطنى: جلسات استماع.. وأولوية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى

استأنفت الأحزاب جهودها للانتهاء من مقترحاتها التى ستقدمها للجان الحوار الوطنى، من خلال عقد جلسات استماع للمواطنين فى كل المحافظات، للتحاور حول المحاور الثلاثة للحوار الوطنى.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن لجان الحزب استأنفت عملها بالمحافظات، للانتهاء من أجندة المقترحات المتعلقة بالحوار الوطنى، الذى ستنطلق جلساته قريبًا، مشيرًا إلى أن لجان الحزب بالمحافظات انتهت من وضع مقترحاتها حول أهم القضايا والملفات التى ستكون محور اهتمام الحزب خلال مناقشات جلسات الحوار.

وأضاف «موسى»، لـ«الدستور»، أن الجميع كان منشغلًا بقمة المناخ، باعتبارها حدثًا عالميًا نظمته الدولة ببراعة، إذ أشاد ضيوف «٢٧ COP» بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والآن يتجه الاهتمام مجددًا للحوار الوطنى والعمل على استكمال خريطة تنظيمه من أجل تقديم حلول لمشكلات المجتمع، لا سيما أن الثلاثة محاور الخاصة بالحوار تناقش العديد من المشكلات والقضايا، سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، وكل محور يحمل فى طياته مقترحات قد تحل ٧٥٪ من مشكلات المصريين.

وأكد رئيس حزب الغد أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى يعنى انطلاق حالة حوارية مفتوحة، تسهم فيها كل الأطراف، سواء الحكومة أو أصحاب الرأى أو الأحزاب الناقلة لمشكلات وقضايا وهموم الشعب، ومن ثم سنضمن المضى فى مسار جيد يقدم حلولًا فاعلة وجادة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

من جهته، قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطنى يأتى فى توقيت مهم، بالتزامن مع مرور العالم بمتغيرات اقتصادية عصيبة، تستلزم التحاور حول تداعيات تلك المتغيرات ووضع آليات للتعامل معها، أولًا للحفاظ على المواطن وحمايته من التأثيرات الاقتصادية السلبية، وثانيًا للحفاظ على استقرار المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للمواطن.

وأوضح «بركات»، فى تصريحات صحفية، أن الحزب قدم أجندة متكاملة تضم مقترحات تشمل جميع الملفات التى تم إدراجها بالمحاور الثلاثة للحوار الوطنى، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، مؤكدًا أن الأحزاب سيكون لها دور- بكل تأكيد- فى تلك المناقشات وتوضيح نتائجها للرأى العام باستمرار، ليكون المواطن على دراية كاملة بكل جديد فى هذا الحوار.

وأضاف أن الدولة أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية، ويأتى الحوار الوطنى الآن ليؤكد تلك الخطوات، ويشمل ذلك الملف الحقوقى والملف الاقتصادى، مطالبًا بجعل توصيات المؤتمر الاقتصادى الأخير أولوية على مائدة الحوار والتناقش مع الحكومة حول آليات التنفيذ والإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أكثر استقرارًا وأمانًا للمواطن.

ونظم حزب العدل جلسة استماع بمحافظة أسيوط، فى إطار الاستعدادات لعقد جلسات الحوار الوطنى، وذلك بحضور النائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب، وعبدالعزيز الشناوى، أمين عام الحزب.

واستعرض الحضور مشكلات وتحديات المحافظة، وعددًا من التوصيات التى سيجرى استعراضها فى لجان الحوار الوطنى، واستمع الحزب لطموحات مواطنى أسيوط وتطلعاتهم من الحوار الوطنى.

وتأتى الجلسة ضمن خطة موسعة تنفذها أمانة العمل الجماهيرى بالحزب، لرصد رؤى المواطنين والسياسيين، وتكوين أجندة متكاملة لحزب العدل تقدم للجان الحوار الوطنى.

وحضر الجلسة قيادات حزب العدل، وعدد من ممثلى الأحزاب، على رأسهم أحزاب «التجمع» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«الجيل» و«الكرامة»، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سينتهى قريبًا من أجندته التى سيقدمها للجان الحوار الوطنى، والتى تضم مقترحات لحل أغلب الأزمات، وتركز على المحاور الثلاثة، لافتًا إلى أن الحزب يدعو جميع المعنيين بتنفيذ الحلول والتوصيات على أرض الواقع، وللمشاركة فى الحوار الوطنى.

وأكد «منصور»، فى تصريحات صحفية، أن الجميع يتمنى أن يخرج الحوار الوطنى بالشكل الذى يحقق متطلبات واحتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى مزيد من القرارات العاجلة ومزيد من أشكال الرقابة على الأسواق من أجل حماية المواطن من جشع التجار، وكذلك العمل على ضبط إيقاع السوق بالشكل الذى يضمن توفير السلع بأسعارها الحقيقية دون أى زيادات.