بلينكن: واشنطن تخصص 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخصص 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن موسكو تمكنت من استعادة 35 جنديًا كانوا محتجزين في أوكرانيا ضمن صفقة تبادل، بينما كان قد صرح نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، بأنه من المستحيل عزل روسيا في الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تتفاعل مع أكثر من 100 دولة في العام الجاري.