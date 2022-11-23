الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» فى المرج

المتهم
المتهم
ads

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة السيارات، بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج  حال استقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته “طبنجة صوت، 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة، متعلقات شخصية”.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة، كما أضاف بارتكاب واقعة سرقة 2 دواسة من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس متهم سرقة السيارات التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

أهالى جزيرة الوراق يشيدون بـ«توجيهات الرئيس»: مشروع التطوير رحمنا من العشوائية والإهمال

الأحزاب تستعد للحوار الوطنى: جلسات استماع.. وأولوية لتوصيات المؤتمر الاقتصادى

«الدستور» يكشف اللحظات الأخيرة فى الزمالك قبل مواجهة المصرى بكأس مصر

رفض بيع شقته.. الإعدام لسائق قتل شخصًا بسلاح ابيض في الاسكندرية

تقسيط لـ5 سنوات.. برلمانى يكشف تفاصيل مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟