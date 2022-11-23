حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» فى المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة السيارات، بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته “طبنجة صوت، 14 دواسة لأنواع سيارات مختلفة، متعلقات شخصية”.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من سيارات مختلفة، كما أضاف بارتكاب واقعة سرقة 2 دواسة من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.