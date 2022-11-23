صحفية عراقية: الدول العربية عصفت بها أحداث أثرت على النساء

قالت الكاتبة الصحفية العراقية لينا مظلوم، إن المرأة العربية تختلف ظروفها باختلاف خريطة كل المتحولات التي شهدتها المنطقة، والأحداث المؤلمة التي عصفت ببعض البلاد العربية أثرت على مواطنيها بالتأكيد.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن العراق مثلًا كان استهدافهًا بديهيًا كجزء من مأساة عامة ابتلي بها العراق، ونستطيع أن نستشف صورة عامة في ظل سيادة رجعية سياسية وثقافية وحضارية غريبة جدًا عن حضارة العراق وجذورها.

وتابعت، أن العراق في التاريخ المعاصر عام 1959 قدم أول وزيرة عربية وعام 1956 كان أول ظهور لإعلامية عربية على شاشة التليفزيون، لكن كل ذلك تحول إلى شكل مختلف ومعقد، «هناك نوعان من العنف سواء عنف جسدي أو فكري أو عقلي يستهدف عقلها وإرادتها، ملامح صارخة صدمت العالم مع ظهور الإيزيدية نادية مراد، وكانت نموذجًا لما تتعرض له المرأة الإيزيدية العربية التي ليست من حضارة مختلفة».