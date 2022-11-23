إحباط محاولة بيع 37 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالجيزة

أحبطت إدارة مباحث التموين الجيزة محاولة بيع 37 ألف لتر مواد بترولية "بنزين" في السوق السوداء بالجيزة.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، بحوزته 37 ألف لتر مواد بترولية – "بنزين" بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.