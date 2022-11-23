الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

ضبط 35 شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال في البرتغال

السلطات في البرتغال
السلطات في البرتغال
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ضبطت السلطات في البرتغال 35 شخصاً في منطقة ألينتيخو بجنوب البرتغال بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتزوير وثائق، على ما أعلنت الشرطة القضائية اليوم الأربعاء.
وذكرت السلطات في بيان أن "المشتبه بهم جزء من هيكل إجرامي مكرس لاستغلال العمال المهاجرين، الذين تم استقطاب معظمهم من بلدهم الأم للعمل في مزارع المنطقة".
وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم، وهم رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 22 و 58 عاما، يحملون الجنسية البرتغالية ومن دول أوروبية أخرى، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن العشرات من ضحايا هذا الاتجار الذين تم تحديد هويتهم يتحدرون من رومانيا ومولدافيا والهند وباكستان والسنغال والمغرب والجزائر.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "المهاجرين يعملون في ظروف غير إنسانية وبأجور متدنية جدا ويعيشون في مساكن مكتظة ومتهالكة".
كما "قُيدت حركتهم بسبب مصادرة أوراقهم الثبوتية" بحسب المصدر الذي تحدث عن عملية كبيرة في منطقة يعمل فيها العديد من العمال المهاجرين في القطاع الزراعي.
حشدت هذه الحملة التي تم التحضير لها منذ كانون يناير 2022، حوالي 400 من مفتشي الشرطة القضائية الذين أجروا 65 عملية دهم في بلديات بيجا وسيربا وكوبا وفيريرا دو ألينتيخو.
أبلغت السلطات البرتغالية عن 1152 ضحية لهذه الشبكات بين عامي 2016 و 2020، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة خبراء مجلس أوروبا حول الاتجار بالبشر.

ألينتيخو البرتغال غسل الأموال الاتجار بالبشر الشرطة القضائية

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