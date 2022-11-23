الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها التموينية لمواجهة محتكرى السلع بالمحافظات (فيديو)

الامن
الامن
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط الجرائم التموينية استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية. 

ورصد مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر "فيس بوك"، جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط أطنان من السلع الغذائية والدقيق المدعم والأرز، بالإضافة إلى كمية من الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية. 

الإدارة العامة لشرطة التموين شرطة التموين الامن العام حملات الجرائم التموينية الداخلية

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