الداخلية تواصل حملاتها التموينية لمواجهة محتكرى السلع بالمحافظات (فيديو)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط الجرائم التموينية استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية.

ورصد مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر "فيس بوك"، جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط أطنان من السلع الغذائية والدقيق المدعم والأرز، بالإضافة إلى كمية من الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.